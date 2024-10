Kolejny serial pomógł grze? Yakuza Kiwami na Switchu ze świetnymi wynikami

fot. SEGA

Premiery seriali na podstawie gier zwykle wiążą się ze zwiększeniem zainteresowania daną marką. Z taką sytuacją mieliśmy już w przypadku debiutów Wiedźmina i Cyberpunk: Edgerunners na Netflixie i Fallouta na Amazon Prime i wygląda na to, że powtarza się ona również teraz, przy okazji niedawnej premiery trzech odcinków Like a Dragon: Yakuza.

Jak informuje Masayoshi Yokoyama, szef Ryu Ga Gotoku Studio, port Yakuza Kiwami na Switcha, który zadebiutował 24 października, a więc dokładnie tego samego dnia, co pierwsze epizody serialu, ma świetnie się sprzedawać. Yokoyama wprost mówi, że wyniki są tak dobre, że znacząco przekraczają ich oczekiwania.

Wygląda na to, że Kiwami sprzedaje się jak szalone. Bardzo się cieszę. Wiecie, kierownictwo prognozowało sprzedaż, ale ja byłem w błędzie. Chyba spojrzałem na to zbyt konserwatywnie.

Yakuza Kiwami to remake pierwszej odsłony cyklu, a serial wykorzystuje pewne elementy z tej produkcji oraz jej prequela zatytułowanego Yakuza Zero. Niewykluczone, że gracze tak chętnie sięgają po ten tytuł, by zapoznać się z oryginalną wersją historii.