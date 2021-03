Yasuke - anime Netflixa opowie o czarnoskórym samuraju. Pierwsze spojrzenie na bohaterów

fot. Netflix

Yasuke to serial anime od platformy Netflix, który będzie składać się z 6 odcinków. Za animację odpowiada studio MAPPA (finałowy sezon Attack on Titan, Jujutsu Kaisen), a jej producentem i reżyserem jest Lesean Thomas. Takeshi Koike zaprojektował wygląd postaci. Muzykę skomponował nominowany do nagrody Grammy - Flying Lotus (Steven Ellison).

W opisie Netflixa możemy przeczytać:

W rozdartej wojną feudalnej Japonii, pełnej mechów i magii, nieznany ronin Yasuke, walczy o spokój po dawnym życiu pełnym przemocy. Ale kiedy lokalna wioska staje się centrum społecznych niepokojów pomiędzy walczącymi daimyo, Yasuke musi chwycić swój miecz i przetransportować tajemnicze dziecko, które jest celem sił ciemności i żądnych krwi watażków.

Głosu głównemu bohaterowie użyczy LaKeith Stanfield (Atlanta). Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z serialu anime, które możecie zobaczyć poniżej.

Yasuke

Poniżej znajduje się też projekt postaci Yasuke i Ody Nobunagi.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1320902587856478208

Yasuke z serialu jest inspirowany historyczną postacią. Był pierwszym czarnoskórym samurajem z Mozambiku, który służył pod dowództwem japońskiego wodza w XVI wieku. Yasuke został przywieziony do Japonii jako niewolnik, jednak z biegiem czasu zdobył przyjaźń swojego pana, wpływowego Nobunagi, a co za tym idzie - zdobył też szacunek, honor i tytuł samuraja.

Warto przypomnieć, że w planach był również film biograficzny o Yasuke, w którego miał się wcielić Chadwick Boseman. Ze względu na śmierć aktora projekt został anulowany.

Yasuke - premiera anime 29 kwietnia na Netflix.