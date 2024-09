Yellowstone otrzyma „idealne zakończenie”. Taylor Sheridan od początku planował 5. sezonów

fot. Paramount

Yellowstone zmierza do wielkiego finału i już w listopadzie zadebiutują ostatnie odcinki piątego sezonu. Chociaż w ostatnich tygodniach pojawiły się plotki, że to jeszcze nie koniec i serial może być kontynuowany, to w najnowszej rozmowie z Entertainment Weekly ekipa i aktorzy ujawnili, że Taylor Sheridan od początku planował zakończyć historię rodziny Duttonów właśnie na piątym sezonie.

Yellowstone - Taylor Sheridan od początku znał zakończenie serialu

Sheridan nawet nie krył się przed ekipą i obsadą, jaki Yellowstone otrzyma finał. Producent wykonawczy David Glasser wspomina, że już pierwszego dnia na planie showrunner powiedział mu, że zna zakończenie. Okazuje się, że nawet zdradził je Kelly Reilly, która wciela się w Beth Dutton.

Aktorka dodała, że Taylor Sheridan od początku planował serial tylko na pięć sezonów:

W głowie [Taylora] zawsze miało być pięć sezonów, ale ponieważ serial odniósł tak duży sukces, stacja i wszyscy chcieli więcej. Więc w pewnym sensie los tak zdecydował i zakończyliśmy Yellowstone w sposób, jaki [Sheridan] zawsze sobie wyobrażał.

Reilly zdradziła również, w którym momencie rozpocznie się sezon 5b:

Większość serialu nakręciliśmy w Montanie, ale część historii rozgrywa się w Teksasie. Zaczynamy sezon w momencie, gdy Rip wyjeżdża do Teksasu, a Beth czuje się bez niego nieszczęśliwa. Od razu pyta się go, kiedy wróci. Nie ma zbyt wiele cierpliwości ani zrozumienia, że musiał wyjechać. Ona nie chce jechać aż do Teksasu, aby się z nim spotkać.

Gwiazda Yellowstone twierdzi, że chociaż Johna Duttona granego przez Kevina Costnera zabraknie, to jej bohaterka stanie się dzięki temu jeszcze bardziej zawzięta, aby chronić swoją rodzinę:

To niczego nie zmienia, jeśli chodzi o pragnienie Beth, by chronić rodowód swojej rodziny. W rzeczywistości staje się to dla niej ważniejsze.

Z kolei Luke Grimes, który gra Kayce’a, wyznał, że Yellowstone ma idealne zakończenie:

Przeczytałem scenariusz do ostatniego odcinka dzień przed rozpoczęciem zdjęć. Nie mógłbym być szczęśliwszy. Myślę, że to idealne zakończenie serialu dla każdej postaci. To po prostu świadectwo tego, jak dobrym pisarzem jest Taylor. Jest to bardzo, bardzo głębokie i piękne zakończenie. Nie mogę się doczekać, aż pewnego dnia usiądę i je zobaczę.