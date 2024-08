Your Friendly Neighbourhood Spider-Man – potwierdzono nowe postacie. W serialu nie zabraknie Hulka

fot. Marvel Studios

Jeszcze na ten rok Marvel zaplanował premierę Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, czyli animacji ogłoszonej podczas San Diego Comic-Con w 2022 roku. Serial został zaprezentowany na tegorocznym D23, gdzie doczekał się pokazu pierwszego zwiastuna dla uczestników imprezy. Teraz główny scenarzysta animacji, Jeff Trammell był gościem The Official Marvel Podcast, gdzie opowiedział o produkcji z Pajączkiem. Ujawnił także garść nowych informacji o postaciach, w tym potwierdzając, kto wcieli się w Hulka.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - Hulk, córka Taskmastera i bohaterka z Runaways

Trammell na początku zażartował, że po Your Friendly Neighbourhood Spider-Man możemy spodziewać się po prostu przygody Spider-Mana, który nie będzie musiał ratować całego świata:

Chciałbym dać banalną odpowiedź: „Spodziewaj się nieoczekiwanego”, ale szczerze mówiąc, myślę, że możesz spodziewać się przyjaznego Spider-Mana z sąsiedztwa. Będzie kręcił się po Nowym Jorku; to nie jest wielka międzygalaktyczna przygoda.

Będzie działał w swoim własnym domu, a my, jako fani, na wiele rzeczy popatrzymy i pomyślimy: „O tak, znam tę część historii”. Naprawdę fajnie było głębiej pomyśleć nad rzeczami, które nie są tak oczywiste w świecie Spider-Mana. Jest więc kilka niespodzianek i jestem bardzo podekscytowany możliwością ich zgłębienia. Naprawdę dobrze jest obalić te wszystkie oczekiwania, bo trwało to już zbyt długo.

Następnie scenarzysta przyznał, że jest wielkim fanem Nico Minoru z Runaways:

Jest tak wielu bohaterów, którzy nie są domyślnymi postaciami ze Spider-Mana, a które musimy przedstawić w tej serii. Największą z nich jest Nico Minoru z Runaways. Jestem wielkim fanem tego serialu i tej postaci. Jestem bardzo podekscytowany jej występem w naszej historii.

Jeff Trammell ujawnił także innych bohaterów, których zobaczymy w Your Friendly Neighbourhood Spider-Man:

Jest Pearl Pangan, Lonnie Lincoln… jest kilka postaci, które znamy z innych seriali, a także klasyczni bohaterowie z komiksów o Spider-Manie i nie możemy się doczekać, aby pokazać ich wspólne spotkanie. Nie zabraknie też Amadaesa Cho i Jeanne Foucault. W serialu będzie wiele ciekawych crossoverów.

Pearl Pangan to mało znana postać, która po raz pierwszy pojawiła się w komiksie War of the Realms: New Agents of Atlas #1. Posługuje się pseudonimem Wave, jako że potrafi kontrolować żywioł wody. Lonnie Lincoln to Tombstone, Jeanne Foucault jest córką Taskmastera, zaś Amadaes Cho to nikt inny, jak Hulk.

Bohater jest młodym supergeniuszem, dla którego Bruce’a Banner jest idolem. Za sprawą promieniowania gamma potrafi zmieniać się w Zielonego Olbrzyma, posiadając te same zdolności co Banner. Jednak w odróżnieniu od oryginalnego Hulka jest nieco słabszy, ale potrafi zachować jasność umysłu nawet po przemianie.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man – fabuła i premiera

Oto opis fabuły serialu:

Marvel Studios przedstawia Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, w którym życie Petera Parkera, przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole średniej, zostanie na zawsze zmienione przez wydarzenia, które wyślą go w niezapomnianą podróż. W pierwszym odcinku odkryjemy, że nowa era Spider-Mana zaczyna się tutaj!

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - premiera została zaplanowana na listopad 2024 roku. Serial będzie dostępny na Disney+.