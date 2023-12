Your Friends and Neighbors - twórca Banshee i Wojownika robi nowy serial w Apple TV+

materiały prasowe

Apple TV+ ogłasza zamówienie realizacji serialu Your Friends and Neighbors. Centralną postać zagra Jon Hamm, dla którego jest to pierwsza główną rola w serialu od czasów Mad Men, którzy zakończyli emisję w 2015 roku. Nawet swego czasu wystąpił w reklamie platformy, śmiejąc się z tego, że wszyscy dostają własne seriale, tylko nie on. Zobaczcie to wideo pod treścią newsa.

Your Friends and Neighbors - szczegóły

Twórcą i pomysłodawcą jest Jonathan Tropper, który doskonale jest znany fanom hitów Banshee i Wojownik. Pełni on rolę showrunnera i producenta wykonawczego. Za produkcję odpowiada Apple Studios. Co ciekawe, wcześniej Tropper współpracował z Apple TV+ przy drugim i trzecim sezonie See.

Your Friends and Neighbors - o czym jest serial?

Bohaterem jest Coop (Jon Hamm), niedawno rozwiedziony człowiek zajmujący się funduszami hedgingowymi. Po tym, jak został zwolniony, postanowił okraść mieszkańców przedmieścia Nowego Jorku, w którym mieszka. Wszystko po to, aby utrzymać standard życia swojej rodziny. Te drobne przestępstwa wzmocniły w nim pewność siebie aż... włamał się do złego domu o niewłaściwej porze.

Jon Hamm nie miał od 2015 roku głównej roli w serialu, ale występował w mniejszym stopniu w takich tytułach jak The Morning Show, Fargo, Good Omens oraz Grinsburg (dubbing). W kinie widzieliśmy go m.in. w Top Gun Maverick.

Data premiery serialu nie jest znana.