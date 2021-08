Your Honor - powstanie 2. sezon serialu z Bryanem Cranstonem

fot. materiały prasowe

Zdobywcę nagrody Emmy zobaczymy w kolejnych 10 odcinkach amerykańskiego serialu Your Honor. W pierwszym sezonie Bryan Cranston zagrał wraz z Hunterem Doohanem, który wcielał się w syna sędziego. Po ucieczce z miejsca tragicznego wypadku który powoduje, nastolatek doprowadza do prawdziwej gry kłamstw, oszustwa oraz trudnych wyborów.

Michael Stuhlbarg i Hope Davis wcielili się w parę przestępców, czyli Jimmiego i Gine Baxterów. W obsadzie znaleźli się również między innymi Hunter Doohan jako Adam Desatio, Carmen Ejogo jako Lee, Isiah Whitlock Jr jako Charlie oraz Sofia Black-D'Elia jako Frannie.

Prezes rozrywki w Showtime miał nadzieję na drugą część Your Honor w związku z przełomowymi wynikami oglądalności pierwszego sezonu serialu, który szybko stał się najchętniej oglądanym debiutanckim sezonem w sieci z 6,6 miliona widzów tygodniowo.

Your Honor nas zachwycił siłą opowiadania Petera, głębią występu Bryana i nadzwyczajną reakcją naszych subskrybentów, którzy oglądali go w rekordowych ilościach. Wyobraźcie sobie naszą radość, gdy dowiedzieliśmy się, że Peter ogłosił, iż ma więcej historii do opowiedzenia, a Bryan czuje, że ma w sobie więcej głębi aktorskiej do zgłębienia - powiedział Gary Levine.

Showrunnerem oraz scenarzystą wielu odcinków serialu jest zwycięzca nagrody BAFTA, Peter Moffat. Ponadto jest on również producentem wykonawczym, u boku Cranstona i Jamesa z Moonshot Entertainment, pary scenarzystów Roberta i Michelle Kingów, Roba Golenberga, Alona Aranya, Ninia, Mashiacha, Rama Landesa, Rona Eilona i Danny Stern.

Zdjęcia do 2. sezonu Your Honor mają rozpocząć się w przyszłym roku, a premiera odbędzie się w 2022 roku na Showtime w USA.