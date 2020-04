YouTube lepiej dogada się z elastycznymi smartfonami

Elastyczne telefony miały odmienić oblicze branży mobilnej, oddając w nasze ręce nowe możliwości w zakresie kontroli aplikacji. Takiego Samsunga Galaxy Z Flip możemy zgiąć w pół i postawić na stole, jak podręczne lusterko. Dzięki temu twórcy aplikacji mogą na górnej części ekranu wyświetlać kluczowe treści, a na dolnej – najróżniejsze przyciski. Potencjał tych urządzeń wykorzystali programiści Google.

Pracownicykorporacji poinformowali o przystosowaniu androidowej aplikacji YouTube'a do współpracy z Galaxy Z Flipem w trybie Flex Mode. Nowa aktualizacja zmieni sposób funkcjonowania serwisu na tym urządzeniu: po złożeniu telefonu i postawieniu na stole górna część wyświetlacza zostanie zarezerwowana dla materiałów wideo. Reszta treści serwisu - opis, reklamy, polecane filmy i komentarze - wyświetlą się wyłącznie na dolnej połowie ekranu.

Obie części wyświetlacza będą funkcjonowały w zaktualizowanej odsłonie YouTube’a niezależnie, przewijanie sekcji komentarzy nie wpłynie na to co pokaże się w górnej części ekranu. warto zauważyć, że ta dość prosta, kosmetyczna zmiana może poprawić komfort oglądania filmów na wszystkich elastycznych urządzeniach. Choć Samsung ściśle współpracował z Google nad przystosowaniem YouTube'a do współpracy z Flex Mode, amerykańska korporacja poinformowała, że nowy tryb wdrożyć mogą także inni producenci elastycznych smartfonów oraz aplikacji projektowanych z myślą o urządzeniach tego typu.