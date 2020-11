YouTube rezygnuje z projektu Rewind 2020. Ten rok nie nadaje się na wspominki

Źródło: Pixabay

YouTube zdążył przyzwyczaić nas do tego, że pod koniec roku podsumowuje minione miesiące zbiorczym filmem z najpopularniejszymi twórcami w roli głównej. Materiały z cyklu Rewind pozwalały przypomnieć sobie, czym żyli youtuberzy oraz sami widzowie, zestawieniem najgorętszych trendów. Ale według przedstawicieli serwisu filmowego Google w tym roku o takim świętowaniu powinniśmy zapomnieć.

Korporacja wyszła z założenia, że 2020 rok niezbyt dobrze nadaje się do świętowania i nie zasługuje na to, aby wspominać go w ramach serii Rewind. Firma poinformowała o swojej decyzji na swoim profilu twitterowym:

Przedstawiciele YouTube'a zdają sobie sprawę z tego, że w 2020 roku powstało wiele wartościowych treści, które trafiły do milionów widzów, ale uważają, że w tych trudnych czasach tworzenie dorocznego filmowego podsumowania utrzymanego w rozrywkowej stylistyce byłoby nie na miejscu. Tym samym po raz pierwszy od dekady nie będziemy mogli obejrzeć materiału z cyklu YouTube Rewind.

Korporacja nie rezygnuje całkowicie z tego formatu, robi sobie jednak od niego dłuższą przerwę. Kolejnego filmowego podsumowania youtube'owych trendów możemy zatem spodziewać się nie wcześniej niż pod koniec 2021 roku.