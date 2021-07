YouTube Shorts debiutuje w Polsce, rzuci wyzwanie TikTokowi

Źródło: YouTube

Od czasu zaprezentowania usługi YouTube Shorts we wrześniu 2020 roku usługa pojawiła się wyłącznie na 26 rynkach. Jednak już wkrótce skorzystają z niej użytkownicy z przeszło 100 krajów, w tym m.in. z Polski. Debiut Shortsów ma być odpowiedzią na rosnącą popularność platformy filmów krótkometrażowych TikTok.

Największą przewagą Shortów nad TikTokiem będzie możliwość pobierania próbek ścieżki dźwiękowej z zasobów opublikowanych na YouTubie i wykorzystywania ich w swoich filmach. Tym samym użytkownicy zyskają bibliotekę złożoną z miliardów nagrań gotowych do edycji i wykorzystania w nowej odsłonie. YouTube zastrzega jednak, że twórcy oryginalnych treści nie stracą prawa do dysponowania nimi w ramach platformy. Jeśli zechcą, mogą zabronić wykorzystania własnych materiałów do wykorzystania w ramach nowej usługi.

Warto zauważyć, że do współpracy przy tym projekcie zaproszono przeszło 250 wytwórni oraz wydawców, w tym takich gigantów świata muzyki jak Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Grupa, Warner Chappell Music, Believe, Merlin, Since Music, Beggars czy Kobalt. Tym samym użytkownicy Shortów uzyskają pełnoprawny dostęp do znanych utworów od artystów z całego świata.

Chcemy, aby tworzenie Shorts było łatwe i przyjemne. Cały czas pracujemy nad produktem wspólnie z twórcami oraz wykonawcami i zamierzamy wprowadzić więcej funkcji, które użytkownicy będą mogli wypróbować — powiedział Todd Sherman, globalny menedżer ds. produktu YouTube Shorts.

Shortsy oddadzą nam do dyspozycji szereg narzędzi kreatywnych stworzonych z myślą o kręceniu krótkich form. Będziemy mogli m.in. rejestrować materiał z kilku kamer jednocześnie, dodać tekst w dowolnym momencie nagrania, zaimportować próbki dźwiękowe z innych Shortów, dodać do materiałów klipy z galerii telefonu, nakładać filtry czy bezpośrednio nagrywać krótkie, 60-sekundowe klipy.

Nowa usługa odmienia także YouTube’a z punktu widzenia odbiorców treści. Kiedy pojawi się w Polsce, wdroży nową sekcję na stronie głównej przeznaczoną do wyświetlania Shortów a także udostępni odtwarzacz przystosowany do oglądania filmów rejestrowanych w pozycji pionowej. Z kolei przy poszczególnych Shortach znajdziemy odnośniki do pełnych, youtube’owych wersji utworów oraz teledysków wykorzystanych w nagraniu.

Wiemy, że dopracowanie usługi może trochę potrwać, ale nie możemy się doczekać, aż wypróbujecie YouTube Shorts i pomożecie nam w budowaniu świetnego produktu do tworzenia i oglądania krótkich filmów bezpośrednio na YouTube - powiedział Sherman.

Usługa Shorts w wersji beta będzie dostępna dla wszystkich w Polsce od środy 14 lipca.