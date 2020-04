YouTube Shorts wprowadzi krótkie formy wideo

YouTube to medium społecznościowe starego nurtu, zrodzone przeszło 15 lat temu, ze wszystkimi naleciałościami internetu pierwszej dekady XXI wieku. Mimo iż każdego serwis przyciąga do siebie 2 miliardy użytkowników, przez najmłodszych nie jest utożsamiany z innowacyjnością i świeżością. Dziś trendy wyznacza TikTok ze swoimi krótkometrażowymi klipami muzycznymi. YouTube chce stanąć w szranki z tym gigantem i stworzyć własną aplikację do publikowania treści tego typu.

Shorts ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie przed mediami społecznościowymi stawiają najmłodsi. Aplikacja pozwoli umieszczać krótkie nagrania w swojej prywatnej przestrzeni, podobnie jak czyni to TikTok. Oprogramowanie będzie jednak miało istotną przewagę nad chińskim konkurentem – jak dowiedzieli się dziennikarze serwisu The Information, użytkownicy Shorts będą mogli wykorzystywać jako tło swoich nagrań muzykę zgromadzoną w katalogu YouTube Music. TikTok nie może pochwalić się aż tak bogatą biblioteką multimediów.

Taki ruch nie powinien dziwić, wszak TikTok stał się istnym fenomenem kulturowym wśród najmłodszych użytkowników. Tych, którzy w głównej mierze ukształtują wygląd mediów społecznościowych w najbliższych lata. Z najnowszych danych opublikowanych przez firmę analityczną App Annie wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat platforma wykazała dynamikę wzrostu na poziomie 125%; każdego miesiąca korzysta z niej przeszło 800 milionów użytkowników, a w ciągu ostatniego roku aplikację na iOS-a oraz Androida pobrano na ok. 842 mln urządzeń.

Z taką siłą przebicia serwis prędzej czy później musi zagrozić monopolowi YouTube’a w branży wideo. Z tego powodu firma-córka Google postanowiła wyprowadzić uderzenie wyprzedzające i odpowiedzieć na ofertę TikToka nim nie jest jeszcze za późno. A umożliwienie użytkownikom Shortsów sięgnięcie po zasoby YouTube Music może być strzałem w dziesiątkę. O ile aplikacja okaże się na tyle przyjazna, aby zachęcić potencjalnych klientów do przesiadki ze sprawdzonej i lubianej chińskiej platformy.