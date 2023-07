Za duży na bajki 2 - pierwsze zdjęcia. Paweł Domagała i Karolina Gruszka w objęciach

Fot. Karolina Grabowska

Dobra wiadomość dla fanów Waldiego mocarnego i jego przyjaciół - padł ostatni klaps na planie filmu Za duży na bajki 2! Co więcej, poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia, na których widać między innymi Pawła Domagałę i Karolinę Gruszkę w objęciach.

O czym opowiada Za duży na bajki 2? Tym razem bohaterowie przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Na miejscu okaże się jednak, że w okolicy mieszka ojciec Waldka, który ponoć porzucił go wiele lat temu. Chłopiec, wraz z pomocą przyjaciół, postanawia go odnaleźć i spytać, dlaczego zostawił rodzinę.

Za duży na bajki 2 - pierwsze zdjęcia

Za duży na bajki 2

Reżyserem filmu jest Kristoffer Rus. Produkcja trafi na duży ekran w 2024 roku. Nie podano jednak do tej pory dokładnej daty premiery. Na planie ponownie spotkali się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek, Karolina Gruszka i Dorota Kolak. Do obsady dołączyli za to między innymi Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.

Dajcie znać, czy planujecie wybrać się na film do kina. Czekamy na wasze komentarze!