Zabawa w chowanego - kiedy premiera filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele?

Informacje o dacie premiery filmu Zabawa w chowanego zdradził sam Tomasz Sekielski podczas Sekielski Sunday Night Live na swoim fanpage'u na Facebooku. Premiera odbędzie się 28 marca 2020 roku na YouTube. Tak jak Tylko nie mów nikomu, Zabawa w chowanego również będzie dostępna za darmo dla każdego, kto chce obejrzeć.

Jak udało nam się ustalić, patroni filmu, czyli osoby, które wsparły go finansowo w internetowej zbiórce, będą mogli obejrzeć go jako pierwsi na ekranie kina. Bracia Sekielcy chcą to zorganizować.

Przypomnijmy, że bracia Sekielscy szykują trzeci film o pedofilii w Kościele, który będzie związany m.in. z osobą Jana Pawła II. Chcą sprawdzić, co papież wiedział, a co przed nim ukrywano. Jakie maiałpodejście do problemu w Kościele? Potrzebują zebrać na ten cel milion złotych.