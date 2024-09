Zack Snyder już pracuje nad serialem 300. Na jakim są etapie?

Fot. Materiały prasowe

W 2024 roku ujawniono, że Zack Snyder szykuje serial 300, który będzie prequelem jego hitowego filmu. Portal comicbook.com miał szansę rozmawiać z reżyserem, który potwierdził, że obecnie nad tym pracuje i ujawnił, na jakim etapie jest ten proces.

Serial 300 to prequel

Snyder ujawnia, że trwają przygotowanie do tego, by znów wejść w ten świat 300.

- Przygotowujemy się, by znów wskoczyć do tego świata i ruszyć z pracami. To super zabawa. Kocham ten świat. Nawet rozmowy podczas wstępnych spotkań o tym, co chcemy pokazać, dają dużo frajdy i pokazują bogactwo tego świata 300. W dziwny sposób jest to podobne do Zmierzchu bogów pod kątem liczby fundamentów.

Szczegóły serialu nie są jeszcze znane. Spekulowano, że zobaczymy historię Spartan sprzed wydarzeń z filmu. Na ten moment nie potwierdzono tej informacji. Zack Snyder nie ujawnił również, czy ma zamiar stanąć za kamerą.

Przypomnijmy, że był już film 300: Początek imperium, który rozgrywał się wcześniej, w trakcie i po wydarzeniach z 300. Ta kinowa produkcja nie była już realizowana przez Zacka Snydera i nie została tak samo dobrze odebrana.