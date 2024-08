Zack Snyder dyplomatycznie o nowym stroju Supermana. Plany na 300 i Ligę Sprawiedliwości

materiały prasowe

Chociaż nowe, kinowe uniwersum DC zbliża się wielkimi krokami, to wielu fanów poprzedniej odsłony tego świata, za którą głównie odpowiadał Zack Snyder, ma trudności z pogodzeniem się z tym. Filmem, które rozpocznie nowe uniwersum ma być Superman z Davidem Corenswetem w roli głównej. Produkcja ukaże się w 2025 roku. Zdjęcia do niej zostały już zakończone, ale reakcja w sieci na fotografie z planu czy pierwsze zdjęcia kostiumu bohatera były dość mieszane. Na to ostatnie zareagował sam Zack Snyder, wypowiadając się dość dyplomatycznie:

Powiem tak: zobaczymy, jak wygląda w filmie. Jestem zainteresowany sprawdzeniem, jak ten kostium działa jako narzędzie opowiadania historii w filmie. Ale tak, ekscytuje mnie. Ekscytuje mnie myśl o zobaczeniu tego.

Powstanie komiksowa kontynuacja Ligi Sprawiedliwości?

Możliwe, że fani filmów DCEU Zacka Snydera nie będą musieli się pogodzić z ich porzuceniem. Reżyser odniósł się do możliwości stworzenia kontynuacji swojego świata z Ligą Sprawiedliwości na czele przy pomocy komiksów i scenarzysty Scotta Snydera:

Prawda jest taka, że właśnie rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby zrobić coś razem. Scott był dla nas dużą inspiracją przy tworzeniu tych filmów. To też świetny artysta. Prawda jest taka, że byłem tak zajęty Rebel Moon, że nie miałem czasu o tym pomyśleć. Ale nigdy nie mówię nigdy. Nie powiedziałbym, że nie ma na to żadnych szans - po prostu nie miałem jeszcze okazji nad tym pomyśleć.

Co dalej z serialem 300?

Zack Snyder miał też kilka słów do powiedzenia na temat serialowych 300. Mimo wcześniejszego konfliktu, reżyser będzie współpracować z Warner Bros.:

Rozmawialiśmy o zrobieniu serialu 300. Świetna wiadomość jest taka, że Warner Bros. to studio, z którym zrobiliśmy ten film, więc w pierwszej kolejności zwróciliśmy się do nich. Odpowiedzieli na to bardzo chętnie. To bardzo miła i organiczna relacja. Kocham Warner Bros. jako studio. Spędziłem tam 10 lat, więc mam wielkie uczucia do tego miejsca.