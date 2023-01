Fani Zacka Snydera chcą, aby Netflix uratował SnyderVerse. Dziwaczna akcja w sieci

fot. Warner Bros.

Fani Zacka Snydera udowodnili, że potrafią zdziałać cuda, gdy internetowa akcja #ReleaseTheSnyderCut doprowadziła w 2021 roku do wypuszczenia filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Teraz DCEU już nie istnieje, zostało zastąpione przez DCU dowodzone przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Natomiast fani Snydera nadal nie odpuszczają i domagają się, aby uratować SnyderVerse. Co ciekawe chcą, aby dokonał tego Netflix.

W sieci pojawiła się akcja oznaczona hashtagami #SellSnyderVerseToNetflix oraz #SellZSJLtoNetflix, która zdobyła już ogromną popularność.

https://twitter.com/ThisVictory/status/1611924375690776577

Fani Snydera bojkotują DCU

Jednak cała kampania to przy okazji pokaz toksyczności fandomów, ponieważ powiązanie z nią hashtagi to #GunnAndSafranOut, #FireJamesGunnAndPeterSafran i #BoycottWB. Zważywszy na to, że tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze żadnego filmu z DCU, bojkotowanie uniwersum przed jakimkolwiek projektem z franczyzy jest nie na miejscu.