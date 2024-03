Zack Snyder - dlaczego jego filmy tak dzielą? Tak odpowiada reżyser

fot. Netflix / Warner Bros.

Filmy Zacka Snydera z pewnością nie są uniwersalne, co udowadniają skrajne opinie na ich temat w internecie. Można to zauważyć choćby w przypadku Rebel Moon, którego pierwsza część podzieliła ludzi na dwa obozy. Nie każdemu również przypadł do gustu SnyderVerse z uniwersum DC. Reżyser jest pogodzony z negatywnymi opiniami, ale nie potrafi zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego niechęć do jego dzieł przekształca się w nienawiść do samego filmowca?

Zack Snyder o podzielonych opiniach widzów

Będąc gościem w podcaście Joego Rogana, Snyder odniósł się do podziałów, które są wywoływane przez jego filmy.

- Pamiętam tytuł jednego z artykułów: "Zack Snyder: kochać albo nienawidzić go". I pomyślałem: "Nienawidzić?! Nie rozumiem. Co? To przecież tylko film".

Patrząc na drugą stronę obozu, czyli fanów twórczości Snydera, nasuwa się pytanie - co sprawia, że są tak zachwyceni? Według reżysera chodzi o samą tematykę filmów.

- Dla wielu ludzi to nie jest tylko film, lecz styl życia. Gdybym zrobił komedię romantyczną, pomyślałbyś: "Okej, było fajnie". Uwielbiam, że fani czują to z pasją. W żadnym wypadku nie krytykowałbym tego, bo żyję tak samo. Więc musisz na pewnym poziomie przyznać, że to jest ich religia. I oni mocno to odczuwają. Prawda jest taka, że to również moja religia.

