Rebel Moon - kiedy będzie wersja reżyserska? Zack Snyder podał przybliżony okres

Wygląda na to, że wersja reżyserska filmu Rebel Moon część 1: Dziecko ognia to coś, na co będziemy musieli jeszcze poczekać. Zack Snyder w rozmowie z podcastem DGA Director's Cut ujawnił, że wyjdzie ona na Netflixie dopiero latem 2024 roku, czyli po premierze filmu Rebel Moon - część 2: Zadająca rany, który w wersji ocenzurowanej pojawi się w kwietniu 2024 roku. Lato zaczyna się 20 czerwca i kończy 22 września, więc w tym okresie mamy spodziewać się premiery pierwszej części w wersji reżyserskiej. Można oczekiwać, że wówczas dwójka bez cenzury pojawi się pewnie pod koniec roku.

Przypomnijmy, że według zapowiedzi to kompletnie inne filmy, które przede wszystkim mają kategorię wiekową dla dorosłych. Są one też inaczej zmontowane. Trudno jednak wywnioskować, czy będą to lepsze produkcje pod kątem jakości.

Rebel Moon - dlaczego dwie wersje?

To była decyzja Netflixa, który chciał mieć więcej treści na platformie, więc z tego prozaicznego powodu zobaczymy dwie wersje obu części: ocenzurowaną pierwszą i drugą z kategorią wiekową dla dorosłych. Oni przekonali Zacka Snydera do tego pomysłu.

Rebel Moon - pierwsza część jest dostępna na platformie streamingowej Netflix.