Rebel Moon - obie wersje reżyserskie na raz? Zack Snyder o czasie trwania

Od dłuższego czasu słyszymy o wersjach reżyserskich Rebel Moon, a teraz są coraz bliższe swojego wypuszczenia. Zack Snyder ujawnił, że oba filmy mogą trafić na platformę Netflix tego samego dnia. Reżyser przypomniał także, że w przeciwieństwie do wersji streamera, jego wersje będą oznaczone kategorią wiekową R.

Prawdopodobnie oba filmy zobaczymy w lato 2024, jak podkreślił sam Snyder. Dodatkowo, powiedział również, czego możemy się po tych produkcjach spodziewać.

- Wyjdą prawdopodobnie tego samego dnia. Jeszcze nie mamy daty premiery, ale myślę, że to będzie latem. Oba są dłuższe o godzinę od oryginałów w wersji PG-13. Więc miło będzie zobaczyć sześć godzin łącznie. Oczywiście, możesz zrobić sobie przerwę. To może być bardziej wciągające doświadczenie. Interesuje mnie, czy ludzie tak będą to postrzegać. Jest bardzo dojrzały, zgodny ze swoją kategorią R.

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany to kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem żołnierze muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

Film zadebiutuje już 19 kwietnia, tylko na Netflix.