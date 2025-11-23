Zack Snyder w niełasce Netflixa. Jego nowy serial miał być hitem, a został skasowany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Jak nieoficjalnie donosi What's On Netflix, platforma streamingowa postanowiła skasować serial animowany dla dorosłych pod tytułem Zmierzch bogów, który został stworzony dla serwisu przez reżysera Zacka Snydera. Powodem są niezadowalające wyniki oglądalności, które nie przełożyły się na oczekiwany przez włodarzy sukces. Tym samym serial dołącza do produkcji, które nie mają dokończonej historii, ponieważ pierwszy sezon zakończył się twistem z ujawnieniem czegoś, co miało odgrywać ważną rolę w przyszłości. Teraz jednak kontynuacja nigdy nie powstanie.

Niestety jest to kolejna zła wiadomość dla fanów lubianego reżysera. Armia umarłych miała mieć projekty rozwijające franczyzę, które, według ostatnich wieści, jednak nie powstaną. Podobnie jak całe uniwersum Rebel Moon najwyraźniej nie będzie rozwijane po rozczarowujących wynikach pierwszych dwóch filmów w reżyserii Snydera. To wynika z raportów dziennikarzy.

Dlatego reżyser odszedł od drogich blockbusterów, które tworzył w serwisie i w kinach, na rzecz kina kameralnego. Stworzył osobisty dramat wojenny The Last Photograph, w którym ma opowiadać historię bardziej opartą na postaciach, a nie, jak w tamtych widowiskach, na akcji.

Według dziennikarzy, na ten moment wszystkie projekty Snydera w Netflixie są martwe. Ani reżyser, ani platforma streamingowa oficjalnie tego nie ogłosili, więc traktujemy to jako plotkę.

What's On Netflix donosi, że poza tym skasowano dwie inne animacje: Good Times i Eksplodujące kotki. Powodem jest również słaba oglądalność.