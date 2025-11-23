Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zack Snyder w niełasce Netflixa. Jego nowy serial miał być hitem, a został skasowany

Armia Umarłych, Rebel Moon i Zmierzch bogów - to trzy projekty, które miały być hitami w platformie streamingowej Netflix, ale - niestety - Zack Snyder nie znalazł widzów w seriwsie. Według nowego raportu jego najnowszy projekt został skasowany.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
twilight of the gods
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Zack Snyder materiały prasowe
Reklama

Jak nieoficjalnie donosi What's On Netflix, platforma streamingowa postanowiła skasować serial animowany dla dorosłych pod tytułem Zmierzch bogów, który został stworzony dla serwisu przez reżysera Zacka Snydera. Powodem są niezadowalające wyniki oglądalności, które nie przełożyły się na oczekiwany przez włodarzy sukces. Tym samym serial dołącza do produkcji, które nie mają dokończonej historii, ponieważ pierwszy sezon zakończył się twistem z ujawnieniem czegoś, co miało odgrywać ważną rolę w przyszłości. Teraz jednak kontynuacja nigdy nie powstanie.

Będą kontynuacje Gry o tron

Zack Snyder w Netflixie

Niestety jest to kolejna zła wiadomość dla fanów lubianego reżysera. Armia umarłych miała mieć projekty rozwijające franczyzę, które, według ostatnich wieści, jednak nie powstaną. Podobnie jak całe uniwersum Rebel Moon najwyraźniej nie będzie rozwijane po rozczarowujących wynikach pierwszych dwóch filmów w reżyserii Snydera. To wynika z raportów dziennikarzy.

fot. Netflix

Dlatego reżyser odszedł od drogich blockbusterów, które tworzył w serwisie i w kinach, na rzecz kina kameralnego. Stworzył osobisty dramat wojenny The Last Photograph, w którym ma opowiadać historię bardziej opartą na postaciach, a nie, jak w tamtych widowiskach, na akcji.

Według dziennikarzy, na ten moment wszystkie projekty Snydera w Netflixie są martwe. Ani reżyser, ani platforma streamingowa oficjalnie tego nie ogłosili, więc traktujemy to jako plotkę.

What's On Netflix donosi, że poza tym skasowano dwie inne animacje: Good Times i Eksplodujące kotki. Powodem jest również słaba oglądalność.

Źródło: What's On Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
twilight of the gods
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,8

2024
Eksplodujące kotki
Oglądaj TERAZ Eksplodujące kotki Komedia

7,3

2024
Zmierzch bogów
Oglądaj TERAZ Zmierzch bogów Przygodowy
Powiązane filmy

5,6

2023
Rebel Moon część 1: Dziecko ognia
Oglądaj TERAZ Rebel Moon część 1: Dziecko ognia Sci-Fi

5,8

2021
Armia umarłych
Oglądaj TERAZ Armia umarłych Sci-Fi

8,1

2016
The Last Photograph
The Last Photograph Dramat

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Akolita - sezon 1, odcinek 8
-

Gwiezdne Wojny: Akolita - twórczyni komentuje kasację serialu. Hejterzy naprawdę nie są winni?

2 Wicked
-

Najpotężniejsze czarownice w popkulturze. Elfaba i Glinda musiały tu trafić

3 Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty
-

Hollywood bierze się za Gundam. Obsada widowiska o wojnie z wielkimi robotami ujawniona

4 Stamtąd - zapowiedź 3. sezonu
-

Stamtąd - co z 4. sezonem? Jest w końcu aktualizacja, na którą czekali fani!

5 36. Powerplex
-

Invincible - Aaron Paul rezygnuje z serialu. Powód może zaskoczyć fanów

6 Gra o tron
-

Gra o tron - kontynuacja serialu w planach. Zaskakująca zapowiedź!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e07

One-Punch Man

s2025e29

Miejsce zbrodni

s2025e45

Running Man

s06e01

Accident, Suicide or Murder

s09e13

Selviytyjät Suomi
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ricky Whittle
Ricky Whittle

ur. 1981, kończy 44 lat

Lateef Crowder
Lateef Crowder

ur. 1977, kończy 48 lat

Vincent Cassel
Vincent Cassel

ur. 1966, kończy 59 lat

Oded Fehr
Oded Fehr

ur. 1970, kończy 55 lat

Miley Cyrus
Miley Cyrus

ur. 1992, kończy 33 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

3
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

4

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

10

Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV