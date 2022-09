Zagubiony w czasie - wszystkie zdjęcia promocyjne. Czy reboot klasyka sci-fi wygląda dobrze?

Fot. Materiały prasowe

Zagubiony w czasie to jednocześnie reboot i kontynuacja kultowego serialu science fiction Quantum Leap z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Pojawił się już pierwszy zwiastun i zdjęcia promocyjne, dzięki którym można lepiej przyjrzeć się tytułowi przed premierą. Znajdziecie je wszystkie poniżej, wraz z opisem fabuły.

Historia rozpoczyna się w 2022 roku. Minęło 30 lat od kiedy dr Sam Beckett (Scott Bakula) wszedł do akceleratora i zniknął. Nowa ekipa dowodzona przez fizyka Bena Songa (Raymond Lee) została zebrana do ponownego zajęcia się projektem, by zrozumieć tajemnicę tej maszyny i człowieka, który ją stworzył. Wszystko się zmienia, gdy Ben bez autoryzacji skacze do przeszłości.

Jego towarzyszką podczas kolejnych skoków jest Addison (Caitlin Bassett), która pokazuje mu się w formie hologramu. Tylko on może ją widzieć.

