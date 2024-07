Serial o zakładzie psychiatrycznym Arkham nie powstanie. To miejsce ze świata Batmana

Źródło: Warner Bros.

Reklama

Variety informowało w październiku 2022 roku, że Antonio Campos będzie scenarzystą i showwrunnerem serialu zakładzie Arkham ze świata Batmana. Pierwotnie projekt miał być spin-offem filmu Batman Matta Reevesa, ale potem miał być częścią DCU, czyli uniwersum, które jest obecnie tworzone. Teraz Variety twierdzi, że z projektu zrezygnowano.

Serial o Arkham nie powstanie

Powołując się na swoje źródła, donoszą, że wersja Camposa nie powstanie w platformie Max. Według nich jednak wciąż jest szansa na to, że ktoś inny wymyśli inny pomysł na serial o tym miejscu.

Historia tego projektu była bardzo długa. Najpierw ogłoszono go w lipcu 2020 roku i miał skupić się na policji z Gotham z filmu Batman. Tworzyć go miał Terrence Winter (Zakazane imperium). W listopadzie tego samego roku odszedł i został zastąpiony Joe Bartonem, ale potem z niego też zrezygnowano. Natomiast w 2022 roku reżyser Matt Reeves, który miał być producentem serialu, ujawnił, że projekt wyewoluował i stał się historią o zakładzie Arkham. Zapowiadał, że miał być to horror. Campos dołączył jakiś czas po tym, jak James Gunn i Peter Safran zostali szefami DCU i zaczęli planował uniwersum. To właśnie Gunn ujawnił, że serial miał być w DCU, a nie w świecie z hitu Batman.

Przypomnijmy, że Batman ma swój serialowy spin-off w postaci Pingwina, który zadebiutuje jesienią 2024 roku.