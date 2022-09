Zamieć Zuzanny Gajewskiej już w przyszłym tygodniu

Prószyński i S-ka

Zuzanna Gajewska, z wykształcenia dziennikarka i socjolożka, dała się poznać czytelnikom dzięki powieści Burza. W przyszłym tygodniu ukaże się jej nowa książka pt. Zamieć.

Na bohaterkę Zamieci spada szereg nieszczęść. Traci dziecko, ukochanego, a świat wokół niej zaczyna się sypać. Jest jednak zdeterminowana, by uratować co się da i jednocześnie wyjaśnić tajemnice, które stoją za wydarzeniami.

Zamieć ukaż się nakładem Prószyńskiego i S-ki już 6 października.

Zamieć - okładka i opis książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Życie mieszkańców Młynar powoli wraca do normalności po tragicznych wydarzeniach, do których latem doszło w miasteczku. Główną bohaterkę, Ewelinę Zawadzką, pochłaniają przygotowania do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz wesela znajomych.

Niestety, święta marzeń zmieniają się w koszmar. Ojciec Karolinki zabiera córkę na wigilię do siebie i grozi Ewelinie sądem. Zrozpaczona kobieta nie znajduje wsparcia u własnej matki, na domiar złego zaostrza się konflikt z bratem.

A to dopiero początek serii nieszczęść.

Zorganizowana przed ślubem cmentarna sesja fotograficzna Anety i Jacka kończy się tragicznie. Przyszła panna młoda zostaje znaleziona martwa, w sukni ślubnej, z nożem wbitym w pierś.

Czy kobieta miała wrogów? Kto chciał się jej pozbyć? Czyżby narzeczeni mieli przed sobą mroczne tajemnice? Czy w morderstwo Anety był zamieszany partner Eweliny?

Zawadzkiej wali się świat. Zostaje sama, skonfliktowana z rodziną, z czarną wizją utraty dziecka i ukochanego. Zdeterminowana, po raz kolejny podejmuje prywatne śledztwo.

Tym razem stawka jest znacznie wyższa.