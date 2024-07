Fot. Materiały prasowe

Z uwagi na zdjęcia do filmu 28 Years Later w końcu możemy zobaczyć, co tam reżyser Danny Boyle szykuje. Wiadomo, że gdy twórcy wychodzą ze studia, by kręcić w plenerach, fotki z planu momentalnie pojawiają się w sieci. Z obsady jest tutaj obecna tylko Jodie Comer, która ucieka przez nagimi zombie. Jest to też pierwsze spojrzenie na to, jak znane z pierwszych filmów zagrożenie będzie wyglądać te 28 lat później.

28 Years Later - zdjęcia z planu

Danny Boyle reżyseruje na podstawie scenariusza Alexa Garlanda. Oznacza to, że twórcy pierwszej części, czyli 28 dni później, powracają za sterami trójki. Obaj też nie pracowali przy sequelu 28 tygodni później. Ich ostatnia współpraca to film science fiction W stronę słońca z 2007 roku.

Szczegóły fabuły nie są znane. W obsadzie sequela są Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes i gwiazda jedynki Cillian Murphy. Ten ostatni według szefa Sony, Toma Rothmana powróci w zaskakujący sposób.