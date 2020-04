Zenek online - kiedy premiera w VOD? Jest data

Telewizja Polska ogłosiła prezent na święta dla fanów Zenka Martyniuka i nie tylko. Zenek trafi do TVP VOD już 12 kwietnia. Premiera online została przyspieszona przez pandemię koronawirusa, która zamknęła kina w całej Polsce do odwołania.

Przypomnijmy, że TVP VOD przeważnie umożliwia oglądanie filmów i serialami za darmo po emisji reklam lub bez nich, jeśli ktoś płaci abonament radiowo-telewizyjny (wpisuje się odpowiedni kod abonenta).

Więcej informacji o nowościach vod na naszej stronie vod.naekranie.pl.

Zenek - o czym film?

Historia o Zenonie Martyniuku, który już jako nastolatek był zakochany w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki niemiu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

Zenek - zwiastun