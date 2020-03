Zhakowani użytkownicy mają problemy z odblokowaniem konta na Netfliksie

W dobie epidemii koronawirusa zainteresowanie Netflixem wśród subskrybentów platformy zauważalnie wzrasta. To z kolei może prowadzić do zintensyfikowania działań hakerów wymierzonych w ten serwis VoD. Takie wnioski można wyciągać obserwując aktywność amerykańskich użytkowników Twittera.

Jak zauważyła redakcja ComicBook, w niedzielę 22 marca spore grono osób poinformowało za pośrednictwem Twittera, że ich konto na Netfliksie padło ofiarą ataku, w ramach którego cyberprzestępcy zmieniali adresy e-mailowe użytkowników serwisu. W związku z tym klienci nie byli w stanie zalogować się na konto oraz zresetować hasła, gdyż ich mail został usunięty z bazy danych korporacji.

Choć do ataków tego typu dochodzi od dawna, to z powodu epidemii znacząco wydłużył się czas potrzebny do rozwiązania tego problemu. Netflix został bowiem zmuszony do ograniczenia liczby pracowników działu wsparcia, co odbiło się na szybkości pracy zespołu oraz wydłużeniu większości procedur reklamacyjnych. Przez ostatnie kilka dni klienci nie mogli także dodzwonić się do pomocy technicznej. Poniżej przytaczamy tylko kilka spośród tweetów, które zalały internet:

Aby uspokoić swoich użytkowników, korporacja wydała oświadczenie, w którym tłumaczy powody opóźnień w kontakcie z klientami: