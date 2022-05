Zielone światła: premiera książki Matthew McConaugheya

fot. youtube.com/MatthewMcConaughey

Dziś do sprzedaży trafiła książka Zielone światła. Jej autor, popularny aktor Matthew McConaughey, przedstawia w niej refleksje dotyczące samego siebie, swojego życia, a także spojrzenia na egzystencję.

Zielone światła wydało wydawnictwo Marginesy. Książka liczy 304 strony.

Matthew McConaughey ma na koncie wiele świetnych ról, jak choćby w serialu Detektyw czy filmach Interstellar, Witaj w klubie czy Wilk z Wall Street. Jego bardzo osobista książka pt. Zielone światła pozwoli czytelnikom spojrzeć na aktora z nieco innej strony.

Zielone światła - okładka i opis

Źródło: Marginesy

Nagrodzony Oscarem aktor z chwilami szokującą szczerością mówi o sobie i pełnym zwrotów akcji życiu. Opowiada o przemocy w dzieciństwie, barwnej rodzinie, wychowaniu w głębokim Teksasie, pierwszych rolach filmowych i mozolnym pięciu się na szczyt kariery. Życie porwało go ze Stanów do Australii, gdzie spędził rok w bardzo dziwnym domu, do Mali, gdzie w wiosce Dogonów musiał zmierzyć się z zapaśniczym czempionem, i do Peru, gdzie pływał w Amazonce. W czasie tych podróży wiele przeżył i jeszcze więcej pojął. W Zielonych światłach dzieli się więc mądrością i uczy, jak czerpać z życia więcej satysfakcji.

Te autentyczne i zaskakujące wspomnienia zachęcają do przyjrzenia się także sobie: do sięgnięcia w przeszłość, do refleksji i zadumy, a także do wyjścia na zewnątrz – przeżycia przygody, podejmowania ryzyka i szukania marzeń. Do wyruszenia w drogę, która pomoże nam zrozumieć siebie i to, co nas otacza.

Odkryj zmieniające życie wspomnienia, które zainspirowały miliony czytelników. I dowiedz się, jak powstawały kultowe już dziś role: Rustina Cohle’a z Detektywa, Rona Woodroofa z Witaj w klubie czy Marka Hanny z Wilka z Wall Street.