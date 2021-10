Złote, a skromne. Caviar sprzedaje luksusowe wersje PlayStation 5

Sony nie musiało zbyt długo czekać, aby konsole PlayStation dziewiątej generacji trafiły do 10 milionów odbiorców, wynik ten udało się wykręcić już po ośmiu miesiącach od startu sprzedaży. Rosyjska firma Caviar stwierdziła, że sukces ten warto uczcić z pompą, np. poprzez stworzenie limitowanej serii konsol dla najbogatszych użytkowników.

Złote PlayStation 5 to gadżet dla fanów luksu, którzy lubią otaczać się 18-karatowym złotem. I choć nie jest to pierwsze złote PS5 dostępne na rynku (sprzęt taki ma w swojej ofercie również brytyjska firma Truly Exquisite), to konsola od Caviar z pewnością wygląda najokazalej. Model Prime Gold przykuwa wzrok oszałamiającym ornamentem, zaś model Golden Rock wygląda tak, jakby wykuto go z gigantycznego złotego samorodka.

Obie wersje limitowanej konsoli można zobaczyć w poniższej galerii:

PlayStation 5 Gold

Jeśli ktoś chciałby wyposażyć się w jeden z tych gadżetów (i byłoby go na to stać), musi liczyć się ze sporym wydatkiem. PlayStation 5 Prime Gold wyprodukowano wyłącznie w pięciu egzemplarzach i wyceniono na 352 770 dolarów, zaś jeden z dziewięciu egzemplarzy PlayStation 5 Golden Rock można kupić za 366 310 dolarów.

A co jeśli chcielibyśmy przygarnąć takie gamingowe dzieło sztuki, ale szkoda byłoby nam wydawać na nie równowartość dużego mieszkania w dobrej lokalizacji w centrum Warszawy? Zawsze możemy zainteresować się „budżetowym”, pozłacanym egzemplarzem Goldplated. Wygląda tak jak PlayStation 5 Prime Gold, ale kosztuje „jedynie” 12 750 dolarów. Złote, a skromne.