Złote Globy 2021: zwycięzcy ogłoszeni. Jest wiele niespodzianek

Złote Globy 2021 z powodu pandemii koronawirusa odbyły się w całości wirtualnie. Nagrody zostały rozdane bez większych problemów, a wyniki są interesujące. Nie brak w nich niespodzianek. Stawkę zdominował Netflix, zdobywając 10 statuetek (6 dla seriali, 4 dla filmów), a po nim Amazon Prime Video z trzema wyróżnieniami głównie dzięki Boratowi 2. To pokazuje, że pandemiczna edycja to w dużej mierze sukces VOD. Reszta nagród trafiła do różnych dystrybutorów filmowych.

Było też kilka kinowych filmów, które ku zaskoczeniu ekspertów osiągnęły sukces. Mowa między innymi o Nomadland wyróżnionym Złotym Globem w kategorii najlepszy film dramatyczny oraz najlepsza reżyserka - nagroda dla Chloe Zhao. Choć można było przeczuwać, że tak kapitalnie oceniany film ma wielkie szanse, bookmacherzy i eksperci bardziej stawiali na Obiecująca. Młoda. Kobieta. To kolejna doskonała wiadomość dla fanów MCU, bo Zhao jest reżyserską nadchodzącej superprodukcji Eternals.

Warto wspomnieć, że Chadwick Boseman dostał pośmiertnie wyróżnienie dla najlepszego aktora. Jako że Złote Globy są przeważnie prognostykiem przed rozdaniem Oscarów, wszystko wskazuje na to, że Boseman za swoją kapitalnie ocenianą rolę staje się faworytem.

Oczywiście nagrody zdobyło też wielu faworytów. Nikt raczej nie wątpił w The Crown oraz Gambit Królowej. Dużych niespodzianek można doszukać się w kategoriach aktorskich, bo tutaj przewidywano zupełnie inne wyniki.

W newsie zobaczycie listę nominacji, wśród których zwycięzca został wyróżniony pogrubieniem.

Złote Globy 2021: ZWYCIĘŻCY

FILM DRAMATYCZNY:

Ojciec

Mank

Nomadland

Obiecująca. Młoda. Kobieta

Proces Siódemki z Chicago

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL:

Kolejny film o Boracie

Hamilton

Bal

Palm Springs

Music

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:

Carey Mulligan - Obiecują. Młoda. Kobieta

Frances McDormand - Nomadland

Vanessa Kirby - Cząstki kobiety

Viola Davis - Ma Rainey: Matka Bluesa

Andra Day - The United States Vs. Billie Holiday

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey: Matka bluesa

Anthony Hopkins - Ojciec

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - Mauretańczyk

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:

Maria Bakalova – Kolejny film o Boracie

Michelle Pfeiffer – Francuskie wyjście

Anya Taylor-Joy - Emma

Kate Hudson - Music

Rosamund Pike – O wszystko zadbam

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:

Sacha Baron Cohen - Borat 2

James Corden - Bal

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

FILM ZAGRANICZNY:

Na rauszu

Płacząca kobieta

Życie przed sobą

Minari

My dwie

FILM ANIMOWANY:

Krudowie 2: Nowa era

Naprzód

Wyprawa na Księżyc

Co w duszy gra

Sekret wilczej gromady

REŻYSERIA:

Emerald Fennell - Obiecująca. Młoda. Kobieta.

David Fincher - Mank

Regina King - One Night in Miami

Aaron Sorkin - Proces siódemki z Chicago

Chloe Zhao - Nomadland

SCENARIUSZ:

Emerald Fennell – Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Jack Fincher – Mank

Aaron Sorkin – Proces Siódemki z Chicago

Florian Zeller, Christopher Hampton – Ojciec

Chloe Zhao - Nomadland

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Glenn Close – Elegia dla bidoków

Olivia Colman – Ojciec

Jodie Foster – Mauretańczyk

Amanda Seyfried – Mank

Helena Zengel – Nowiny ze świata

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Sacha Baron Cohen – Proces Siódemki z Chicago

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Bill Murray – Na lodzie

Leslie Odom Jr. – Pewnej nocy w Miami…

PIOSENKA:

“Fight For You” – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” – Proces Siódemki z Chicago

“Io Si” – Życie przed sobą

“Speak Now” – Pewnej nocy w Miami…

„Tigress & Tweed” - The United States vs. Billie Holiday

MUZYKA:

Niebo o północy

Tenet

Nowiny ze świata

Mank

Co w duszy gra

SERIAL DRAMATYCZNY:

The Crown

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Kraina Lovecrafta

SERIAL KOMEDIOWY:

Emily w Paryżu

Stewardesa

Wielka

Schitt’s Creek

Ted Lasso

FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY:

Normalni ludzie

Gambit królowej

Mały topór

Od nowa

Unorthodox

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Olivia Colman - The Crown

Jodie Comer - Obsesja Eve

Emma Corrin - The Crown

Laura Linney - Ozark

Sarah Paulson - Ratched

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jason Bateman - Ozark

Josh O’Connor - The Crown

Bob Odenkirk - Zadzwoń do Saula

Matthew Rhys - Perry Mason

Al Pacino - Hunters

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

Lily Collins - Emily w Paryżu

Kaley Cuoco - Stewardessa

Elle Fanning - Wielka

Jane Levy - Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara - Schitt's Creek

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

Don Cheadle – Czarny poniedziałek

Nicholas Hoult – Wielka

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef - Ramy

AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM:

Cate Blanchett - Mrs America

Daisy Edgar-Jones - Normal People

Shira Haas - Unorthodox

Nicole Kidman - Od nowa

Anya Taylor-Joy - Gambit Królowej

AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM:

Bryan Cranston - Your Honor

Jeff Daniels - The Comey Rule

Hugh Grant - Od nowa

Ethan Hawke - Good Lord Bird

Mark Ruffalo - To wiem na pewno

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM:

Gillian Anderson – The Crown

Helena Bonham Carter – The Crown

Julia Garner – Ozark

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Cynthia Nixon - Ratched

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM:

John Boyega - Small Axe

Brendan Gleeson - The Comey Rule

Daniel Levy - Schitt's Creek

Jim Parsons - Hollywood

Donald Southerland - Od nowa