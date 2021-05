Złote Globy - członkowie HFPA odpowiadają na zamieszanie wokół Stowarzyszenia

Przyszłość Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej była kwestionowana od miesięcy, odkąd Los Angeles Times ujawnił informacje o praktykach finansowych i braku różnorodności wewnątrz organizacji. Po ogłoszeniu przez NBC wycofania się z transmitowania Złotych Globów 2022, przyszłość Stowarzyszenia stanęła pod znakiem zapytania.

Do sprawy anonimowo zaczęli odnosić się członkowie HFPA. Wewnątrz organizacji toczyły się spory odnośnie tego, jak reagować na krytykę, ale wciąż towarzyszyło temu zdumienie, że sprawa eskalowała do tego momentu, którym jest wycofanie się stacji NBC z emitowania przyszłorocznej gali. Inną emocją jest także złość z faktu, że organizacja stała się przedmiotem walki Hollywood o różnorodność. Ich zdaniem krytyka miała charakter oportunistyczny. W artykule Timesa ważnym faktem było ujawnienie, że żaden z prawie 90 członków HFPA nie jest czarnego koloru skóry, co było publicznie wiadome od 2013 roku.

Znają nas od 30-50 lat. Jak mogła to być niespodzianka? - powiedział anonimowo portalowi Variety jeden z członków organizacji.

Wielu członków HFPA, z którymi skontaktowało się Variety, odmówiło komentarza lub skierowało telefony do Sunshine Sachs, firmy PR organizacji. Udało się jednak zebrać komentarz od kilku osób z organizacji, którzy anonimowo stwierdzili, że Stowarzyszenie składa się z członków z wielu miejsc na świecie, ale teraz stali się kozłem ofiarnym z powodu problemów rasowych Ameryki.

Może jako organizacja byliśmy zajęci sobą i nie myśleliśmy o politycznej poprawności i klimacie w tym kraju. Nie jesteśmy organizacją rasistowską. To jest rasistowski kraj. Wskazując teraz na nas palcami - i mówiąc, że powinieneś mieć 13% czarnoskórych członków - to śmieszne.

Grupy krytykujące HFPA twierdzą, że Stowarzyszenie unika prawdziwych problemów, które wykraczają poza brak czarnoskórych członków. Mówi się, że HFPA ma długą historię ignorowania filmów i seriali od czarnoskórych twórców i osób kolorowych, nie pokazując się na pokazach premierowych i konferencjach prasowych. Z kolei Studia filmowe i firmy reklamowe twierdzą, że lata temu namawiały HFPA do wprowadzenia zmian, ale te sugestie zostały zignorowane.

