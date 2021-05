Złote Globy 2022 nie odbędą się? Bojkot trwa, telewizja kończy współpracę!

foto. materiały prasowe

Złote Globy 2022 stoją przed realnym ryzykiem braku organizacji rozdania nagród. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej jest w trakcie największego kryzysu, z jakim musieli walczyć od wielu lat. Bojkot rozpoczął się w kwietniu 2021 roku ze strony Netflixa z uwagi na brak systemowych reform swoich szeregach, które pozwolą na włączenie różnorodności rasowej i płciowej. Przyczyną sytuacji był wyciek informacji, że HSPZ nie ma ani jednego czarnoskórego członka.

Sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. 10 maja 2021 roku telewizja NBC podjęła decyzją o tymczasowym skasowaniu współpracy. Oznacza to, że nie wyprodukują i nie wyemitują transmisji z Złotych Globów 2022 roku. Tym samym HSPZ traci stację, która co roku odpowiadała za galę rozdania nagród. W oświadczeniu telewizji czytamy, że wychodzą z prostego założenia: HSPZ potrzebują więcej czasu na przeprowadzenie reform w dobry sposób. Mają więc nadzieję, że w 2023 roku będą już mogli spokojnie zająć się Złotymi Globami 2023.

Zobacz także:

W bojkocie poza gwiazdami Hollywood biorą udział najwięksi gracze: WarnerMedia (w skład wchodzą m.in. Warner Bros. czy HBO), Netflix i Amazon. Wszyscy zrywają z nimi jakiekolwiek relacje, dopóki HSPZ nie przeprowadzą wewnętrznych reform.

HSPZ obiecało poprawienie sytuacji, zwiększenie różnorodności w szeregach, ale wszystko nie poszło po ich myśli. Wygląda więc na to, że sytuacja tak łatwo się nie unormuje. Dla branży jest to zbyt powierzchowne i mało satysfakcjonujące rozwiązanie, więc problem się powiększa.

Do licznego grona gwiazd bojkotujących HSPZ dołączył Tom Cruise. Według informacji portalu Deadline aktor zwrócił organizacji trzy Złote Globy, które wygrał przez te lata. Są to dwie nagrody w kategorii najlepszy aktor za Jerry Maguire i Urodzony 4 lipca i jedna w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy za Magnolię. Prawdopodobnie Cruise właśnie wyznaczył nowy trend, który zaraz mogą podłapać inni nagradzani aktorzy dołączający do bojkotu.