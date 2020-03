Złote Globy z powodu koronawirusa zmieniają zasady kwalifikacji filmów do nagród

Epidemia koronawirusa odbiła się piętnem na całej branży filmowej. Okazuje się również, że powoduje przekształcenie zasad nominacji do nagród. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, które przyznaje Złote Globy, poinformowało w czwartek, 26 marca, że zmienia zasady kwalifikacji filmów do swoich nagród. Dotychczas o statuetkę mogły ubiegać się produkcje, które najpierw miały swoją premierę kinową. Ten przepis się zmieni, ponieważ twórcy będą mogli wprowadzić swoje filmy na serwisy VOD i nadal zachowają szansę na nominację.

Według nowych zasad dystrybutorzy muszą skontaktować się z HFPA, aby ustalić datę projekcji w oficjalnym kalendarzu HFPA, który spełnia wymogi czasowe określone w zasadach kwalifikowania Złotych Globów (tj. nie później niż tydzień po premierze filmów w języku angielskim w Los Angeles). Do tego dnia dystrybutorzy muszą dostarczyć wszystkim członkom HFPA link do filmu lub kopię DVD produkcji, aby mogli go obejrzeć w domu. Ta alternatywna procedura obowiązuje od 15 marca do 30 kwietnia 2020 roku. Przy czym okres ten podlega późniejszej weryfikacji i możliwemu przedłużeniu.