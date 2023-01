Złote Maliny 2023 - współtwórca nagród odpowiada na krytykę za nominację 12-letniej aktorki

Blumhouse Productions

Ogłoszono nominacje do Złotych Malin 2023, corocznych nagród dla najgorszych filmów, aktorów i aktorek. Spore kontrowersje wzbudziła szczególnie jedna nominacja. Chodzi o kategorię dla najgorszej aktorki, w której została uwzględniona 12-letnia Ryan Kiera Armstrong za swoją kreację w filmie Podpalaczka.

To nie spodobało się fanom, którzy wspomnianą nominację nazwali po prostu podłą i bardzo złośliwą. Na krytykę postanowił odpowiedzieć współzałożyciel nagród, John Wilson.

fot. Universal Pictures

Złote Maliny 2023 - współzałożyciel odpowiada na kontrowersje

W rozmowie z BuzzFeed Wilson stwierdził, żeby przede wszystkim mieć dystans do tych nagród, bo to przecież Złote Maliny. Co do samej nominacji to stwierdził, że nie chodziło o podłość ze strony kapituły nagród i wściekłość ze strony fanów jest nieco przesadzona. Zdradził, że długo dyskutowano nad tym, czy uwzględnić aktorkę w nominacjach, jednak ostatecznie uznano, że tak się stanie, ponieważ Armstrong jest już doświadczoną aktorką mimo młodego wieku. Jednak przy tym wszystkim Wilson przyznał również, że popełnili błąd w tym konkretnym przypadku.