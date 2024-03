Złote myśli Stanisława Lema. Nadchodzi książka z cytatami mistrza SF

Wyd. Literackie

Reklama

Wydawnictwo Literackie, które od lat wznawia książki Stanisława Lema, tym razem przygotowało dla czytelników pozycję nieco nietypową. Już dwudziestego marca ma się ukazać książka W strachu przed antymaterią zawierająca 1381 myśli i cytatów słynnego pisarza. Dodatkowo wydanie jest wzbogacone o rysunki autora.

W strachu przed antymaterią zostanie wydane w twardej oprawie i będzie liczyć 280 stron.

W strachu przed antymaterią - opis i okładka książki

Cięte i błyskotliwe. Mniej lub bardziej znane. Przepełnione gorzką ironią, ale też głęboką troską o człowieczeństwo. Wybrane z powieści, esejów i tekstów publicystycznych, opublikowanych w ciągu całego życia pisarza. Oto kosmos twórczości Stanisława Lema skupiony w 1381 cytatach i myślach, uporządkowanych tematycznie. Są jak echa jego najważniejszych dzieł, które dziś donośnie wybrzmiewają satyrą, przepowiednią oraz ostrzeżeniem przed… nami samymi.

W strachu przed antymaterią to znakomita lektura dla miłośników i znawców twórczości autora Solaris. To także książka dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z Lemem – cytaty będą świetnym wprowadzeniem w dzieła najważniejszego polskiego twórcy science fiction. Poza nimi to także zbiór rysunków pisarza, również tych mniej znanych!

Wyboru, a także uporządkowania i skomentowania cytatów dokonał Wiktor Jaźniewicz, wieloletni tłumacz Stanisława Lema na język rosyjski. Autor jego rosyjskojęzycznej biografii, artykułów oraz podobnych zbiorów w innych językach.