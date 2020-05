Zmodyfikowana NES Power Glove posłużyła do kontroli syntezatora

LOOK MUM NO COMPUTER

Na rynku nie brakuje dziwacznych i nietypowych kontrolerów. Część z nich zaprojektowano z myślą o konkretnym tytule, a inne są tak osobliwe i bezużyteczne, że lepiej wypadają w roli ekstrawaganckiej ozdoby niż funkcjonalnego urządzenia. Jedną z takich niezwykłych zabawek, NES Power Glove, przerobiono na sterownik do syntezatora.

Za tę nietuzinkową modyfikację odpowiada Sam Battle z kanału Look Mum No Computer. Twórca przeprojektował futurystyczną rękawicę do konsoli Nintendo w taki sposób, aby sprawdziła się w roli kontrolera ruchowego i do każdego z palców rękawicy przypisał obsługę innej funkcji syntezatora. Dzięki temu zyskał możliwość tworzenia melodii za pośrednictwem ruchu dłoni. Odpowiednio manipulując palcami może m.in. modulować szerokość impulsów, wysokość czy głośność oscylowanego dźwięku.

Na tym jednak nie skończyły się eksperymenty z rękawicą. Sam Battle poszedł o krok dalej i odwrócił cały proces, umożliwiając tłumaczenie syntezowanego dźwięku na ruch rękawicy. Pozwoliło to animować NES Power Glove w rytm syntezowanej melodii... a następnie przekładać ruch palców na pracę syntezatora, tworząc tym samym muzyczną pętlę. Z funkcjonalnego punktu widzenia nie jest to gadżet skazany na sukces, ale z pewnością wygląda obłędnie.

Oryginalna rękawica NES Power Glove obrosła legendą, mimo iż nie zrewolucjonizowała branży cyfrowej rozrywki. Jej nowe, syntezatorowe wcielenie można prześledzić na poniższym filmie: