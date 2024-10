TVP nie pokaże kultowego Znachora we Wszystkich Świętych. Dlaczego?

fot. Studio Filmowe Zodiak

Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ukochanych filmów Polaków, który jest chętnie oglądany w czasie Wszystkich Świętych. Jednak w tym roku widzowie nie obejrzą produkcji z 1982 roku na żadnym kanale Telewizji Polskiej.

Znachor bez emisji w TVP

TVP1, TVP2 czy TVP Seriale nie wyemitują kultowego filmu 1 listopada. Również nie pojawił się on w ofercie na TVP HD ani TVP Kobieta. Wirtualnemedia.pl przytoczyły wypowiedź biura prasowego TVP, które nie podało przyczyny tej decyzji.

Znachor nie jest zaplanowany do emisji. Raczej nie będziemy emitować.

Warto jednak dodać, że Znachora będzie można obejrzeć 1 listopada na Stopklatce o godz. 12.30. Ponadto film jest dostępny na streamingu na TVP VOD czy platformie Ninateka. Natomiast zniknie z oferty Canal+ 30 października, czyli tuż przed świętem Wszystkich Świętych.

Znachor - fabuła

Ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, która podobnie jak pierwowzór literacki - wzruszająca opowieść o losach chirurga, który doznał amnezji - wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów. Profesor Rafał Wilczur, od którego odeszła żona z córeczką, szuka zapomnienia w alkoholu. Ranny w głowę, traci pamięć i błąka się po okolicy. Aby uniknąć aresztowania za włóczęgostwo, kradnie cudzy akt urodzenia. Jako Antoni Kosiba znajduje schronienie na wsi. Operuje kalekiego syna młynarza i wkrótce zyskuje sławę znachora. Miejscowy lekarz, zazdrosny o sukces, grozi mu sądem za nielegalne wykonywanie praktyki lekarskiej. Kosiba bywa w pobliskim miasteczku i często zagląda do sklepu, w którym pracuje dziewczyna o dziwnie znajomych rysach. Do dziewczyny zaleca się młody hrabia, na co z zawiścią patrzy syn karczmarza. Przygotowuje zasadzkę, w rezultacie której oboje zakochani ulegają wypadkowi. Tutejszy lekarz nie chce podjąć się operacji. Znachor nie ma wyboru... [Opis dystrybutora]