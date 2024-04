Mrugnij dwa razy - zwiastun horroru. Channing Tatum jako mroczny miliarder

fot. Warner Bros.

Mrugnij dwa razy (oryginalny tytuł Blink Twice) to debiut reżyserski popularnej aktorki, Zoë Kravitz, którą oglądaliśmy między innymi w filmie Batman z 2022 roku. Sama nazywa swój projekt mieszanką horroru z dramatem. Jest też współautorką scenariusza z E.T. Feigenbaumem. Sama twórczyni pracowała nad tekstem od 2017 roku - wówczas nosił on tytuł Pussy Island. Zdecydowała się go zmienić po tym, gdy wybuchły afery związane z ruchem #MeToo.

Mrugnij dwa razy - zwiastun

Mrugnij twa razy - obsada

W rolę mrocznego miliardera wciela się Channing Tatum. W obsadzie są także Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment, Geena Davis oraz Alia Shawkat.

Mrugnij dwa razy - opis fabuły

Kiedy miliarder Slater King podczas gali poznaje kelnerkę Fridę (Naomie Ackie), między nimi iskrzy. Zaprasza ją, by wraz z jego przyjaciółmi wybrała na wakacje na jego prywatnej wyspie. To prawdziwy raj. Nikt nie chce, by wycieczka się kończyła, aż zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Frida zaczyna kwestionować otaczającą ją rzeczywistość. Coś jest nie tak z tym miejscem. Musi odkryć prawdę, jeśli chce to przeżyć.

Za projekt odpowiada Amazon MGM Studios. Premiera odbędzie się 23 sierpnia w polskich kinach.

