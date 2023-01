Zoe Saldana z historycznym rekordem dzięki Avatarowi 2. Jedyna aktorka z takim wyczynem

Fot. Marvel

Zoe Saldana rekordzistką. Stała się ona jedyną aktorka w głównej roli, występującą w czterech filmach, które przekroczyły 2 miliardy dolarów w box office. Są to Avatar, Avatar: Istota wody, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. W historii tylko sześć filmów przekroczyło ten wynik. Pozostałe na liście to Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy i Titanic.

Aktorce udało się pobić ten rekord dzięki wyczynowi Jamesa Camerona. Jak informowaliśmy, stał się on pierwszym i jedynym jak na razie reżyserem w historii kina, którego trzy filmy przebiły 2 mld dolarów wpływów ze sprzedaży biletów do kin.

Zoe Saldana komentuje rekord

- To był emocjonalny rollercoaster. Odczuwam wdzięczność za to wyróżnienie i absolutna radość, że mogę budzić się każdego ranka i robić to, co kocham. Nigdy nie myślałam, że będąc w tych filmach zapiszę się w historii. Zawsze miałam szczęście, że mnie wybrano i zaproszono do zagrania w tych przełomowych projektach

Zoe Saldana jest obecna na ekranach kin w Avatarze 2. W maju zobaczymy ją w Strażnikach Galaktyki 3.

