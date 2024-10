Zoe Saldana krytykuje Piratów z Karaibów i chwali Stevena Spielberga. Przywrócił jej wiarę w kino

fot. Walt Disney Pictures

Reklama

Zoe Saldana to aktorka, która wyrobiła sobie już markę w Hollywood. Przede wszystkim można ją kojarzyć z tego, że zagrała w dwóch najlepiej zarabiających filmach w historii kina. Chodzi oczywiście o Avengers: Koniec gry oraz Avatar: Istota wody. Warto też pamiętać o jej początkach, bo zagrała również m.in. w filmie Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły. Co ciekawe - zaledwie osiem miesięcy później znalazła się na planie zdjęciowym produkcji Stevena Spielberga, czyli Terminal.

Aktorka, która grała też w Strażnikach Galaktyki czy Star Treku nie szczędziła legendarnemu reżyserowi pochwał, jednocześnie wbijając szpileczkę w osoby, które w przeszłości przyglądały się pracom nad serią Piratów.

99% ludzi w branży jest naprawdę wspaniałych, ale jeśli ci na samym szczycie nie rządzą z ciepłem i dobrocią w sercach to... Osiem miesięcy później pracowałam ze Stevenem Spielbergiem nad Terminalem i to on przywrócił moją wiarę w to, że "duże" może też znaczyć "dobre"

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka krytykuje tamte filmy i pracę przy nich. Robiła to również w zeszłym roku. Wówczas wspomniała, że na jej barki spadła ogromna odpowiedzialność i nie radziła sobie z presją. Dni zdjęciowe nie były przystosowane do aktorów, podobnie do lokalizacji. Była w tamtym czasie młodą, początkującą aktorką i praca na tym planie była dla niej przytłaczająca. Po latach przeprosił ją producent tej serii, czyli Jerry Bruckheimer.

Najgorsze filmy wybitnych reżyserów - ranking

50. Inteligent w armii (Penny Marshall)