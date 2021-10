Zooey Deschanel w MCU? Twórca Avengersów o pierwotnym zamyśle postaci Osy

fot. Materiały Prasowe

MCU nie wprowadziło Osy aż do 2015 roku, kiedy to Evangeline Lilly sportretowała postać u boku Paula Rudda w Ant-Manie. Jednak amerykański reżyser, Joss Whedon, pierwotnie miał zupełnie inne plany. Twórca napisał wersję Avengersów, w której główną bohaterką miała być Osa. Chciał, aby tę rolę zagrała gwiazda New Girl, Zooey Deschanel.

The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe to pierwsza książka, która szczegółowo opisuje historię i kulisy powstawania MCU. Całość jest opowiedziana przez producentów, scenarzystów, reżyserów, artystów koncepcyjnych, artystów VFX, obsadę oraz ekipę, która przyczyniła się do rozgłosu i tworzenia tej marki przez ponad dekadę. W części poświęconej przełomowej produkcji Avengers z 2012 roku, książka ujawnia informacje o założeniu i wersji filmu, która skupia się na postaci Osy. Nie zabrakło również wzmianki dotyczącej Zeke Stane'a (syna Obadiaha) jako głównego złoczyńcy.

Producent Jeremy Latcham wspomniał, że w pewnym momencie wszystko kręciło się wokół Osy, ponieważ była najzabawniejszą postacią w całym filmie. Docelowo to właśnie jej postać miała pełnić najważniejszą rolę w centrum historii Avengersów. Ze względu na zapełniony grafik Scarlett Johansson i problemy związane z "brakiem dostępności", nic nie było pewne. Plan był taki, aby zastąpić aktorkę kimś innym. W tej roli miała sprawdzić się Zooey Deschanel. Czas wszystko zweryfikował. Johansson powróciła i awaryjny scenariusz przepadł w niepamięć.