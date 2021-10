Uncharted - wyciekł fragment zwiastuna. Sceny żywcem wyjęte z gry!

materiały prasowe

O tym, że powstaje film Uncharted na podstawie popularnej serii gier wiadomo już od dłuższego czasu. Jak na razie nie mieliśmy jednak okazji, by zobaczyć zwiastun tej produkcji, a działania marketingowe ograniczyły się do opublikowania kilku zdjęć. Daniel Richtman, dziennikarz, którego doniesienia często się sprawdzały, zasugerował jednak, że wkrótce obejrzymy pierwszy trailer i coś chyba jest na rzeczy, bo jego fragment już teraz trafił do sieci.

Materiał wideo trwa 40 sekund i jego jakość pozostawia nieco do życzenia, ale nie ma żadnych wątpliwości, że przedstawia on ekranizację Uncharted. Widzimy tu Toma Hollanda w roli młodego Nathana Drake'a, a także pewne sceny wyglądające na żywcem wyjęte z gier. Mowa przede wszystkim o fragmencie, w którym młody Nathan wypada z luku bagażowego samolotu, co fani produkcji studia Naughty Dog mogą kojarzyć z trzeciej części cyklu.

https://twitter.com/chujmnietoo/status/1450894039407075336

Uncharted - premiera filmu w USA została zaplanowana na 18 lutego 2022 roku. W obsadzie są m.in. Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali, Tati Gabrielle i Antonio Banderas