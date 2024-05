Zwiastun 3. sezonu The Bear. Czas na nową restaurację

fot. materiały prasowe

Zwiastun pokazuje sceny z nadchodzących odcinków z 3. sezonu The Bear. Postać grana przez Jeremy'ego Allena White'a otwiera nową restaurację z Sydney (W tej roli Ayo Edebiri) oraz Richie'em (w tej roli Ebon Moss-Bachrach).

The Bear - zwiastun

Swego czasu Jeremy Allen White zapowiadał, że w ramach przygotowań do 3. sezonu The Bear miał spotkać się z różnymi szefami kuchni. Najpierw miał z każdym opracować określone menu, a potem uczyć się szczegółów gotowania tychże potraw, by mógł potem to wiarygodnie pokazywać na ekranie. Przygotowania były trochę inne, bo według niego będzie więcej gotowania niż w 2. sezonie. Ma być bardziej w stylu tego, co działo w pierwszej serii.

Za sterami stoi ponownie Christopher Storer. W obsadzie są także Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Platt, Bernthal, José Cervantes, Richard Esteras, Carmen Christopher, Chris Witaske, Joel McHale, Curtis, Gillian Jacobs, Robert Townsend, Molly Gordon, Alex Moffat, Ricky Staffieri, Mitra Jouhari oraz Maura Kidwell.

The Bear - sezon 3

Przypomnijmy, że pierwszy sezon szturmem podbił świat. Zdobył też dziesięć nagród Emmy i potwierdził swoją jakość oraz status.