Zwiastun Black Creek. Cynthia Rothrock i inne dawne gwiazdy kina kopanego na ekranie

Black Creek to autorski projekt legendy kina sztuk walki, którą jest Cynthia Rothrock. Nie tylko gra ona główną rolę, ale jest główną producentką, współscenarzystką oraz inicjatorką całego zamysłu na ten film. Został on całkowicie sfinansowany przez fanów kina kopanego w akcji crowdfundingowej, więc budżet nie jest za wysoki.

Cynthia Rothrock zebrała znane osoby, które w latach 80. i 90. oglądały filmy akcji oparte na sztukach walki. Na ekranie zobaczymy Richarda Nortona, z którym Cynthia wielokrotnie mierzyła się na ekranie, a także takie osoby jak Don "The Dragon" Wilson, Keith Cooke (King of the Kickboxers), Keith Vitali Bez odwrotu), Patrick Kilpatrick (znany z grania czarnych charakterów) oraz Benny "The Jet" Urguidez, którego walka z Jackiem Chanem z hitu Interes na kółkach jest uważana za najlepszą w historii. Na planie pojawiły się też takie legendy jak Olivier Gruner oraz Billy Blanks, ale według Rothrock, nie pojawią się w filmie, bo najwyraźniej materiały z nimi zostały wycięte i pozostawiono je na ewentualną drugą część.

Black Creek - zwiastun

Za choreografię walk odpowiada Mike Möller, który jest kaskaderem często współpracującym z twórcami Johna Wicka.

Black Creek - opis fabuły

Historia opowiada o siostrze szeryfa, która szuka zemsty na przywódcy grupy bandytów po tym, jak brutalnie zamordował jej brata, jego żonę i ich całą rodzinę.

Black Creek nie ma daty premiery.