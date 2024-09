Zwiastun Family Pack. Jean Reno w francuskiej komedii z wilkołakami w stylu Jumanji

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Family Pack to nowa produkcja Netflixa, która pod wieloma względami przypomina Jumanji. Jednak zamiast grupki przyjaciół mamy rodzinę, która zostaje wciągnięta do innego świata. Jest to świat średniowiecznej wioski, która każdej nocy jest atakowana przez wilkołaki, przed którymi gracze muszą się bronić. Całość została zrealizowana z humorem typowym dla francuskich komedii. Film bazuje na istniejącej grze planszowej The Werewolves of Miller's Hollow.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji z Jeanem Reno w roli głównej.

Family Pack - zwiastun

Family Pack - co wiadomo?

Po odnalezieniu tajemniczej gry karcianej, cała rodzina jest teleportowana w czasie do średniowiecznej wioski, w której każdej nocy muszą się ścierać i bronić przed krwiożerczymi wilkołakami. W tym filmie gracze wciągnięci przez grę lądują w świecie, w którym muszą walczyć o przetrwanie z wilkołakami.

Oficjalny opis brzmi: "Kiedy stara gra karciana ożywa, rodzina cofa się w czasie do średniowiecznej wioski i zabiera się za szukanie wilkołaków, aby móc wrócić do domu."

W obsadzie Family Pack znajduje się Franck Dubosc,Suzanne Clément, Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi, Bruno Gouery oraz Jean Reno.

Family Pack zadebiutuje na Netflixie 23 października 2024 roku.