Szalony zwiastun kontynuacji LEGO Star Wars: Odbuduj Galaktykę. Ogromny Chewbacca i nowy złoczyńca

Przyszedł czas na dalszy ciąg historii serialu animowanego Lego Star Wars: Odbuduj Galaktykę. W czteroczęściowym sezonie, który nosi podtytuł Pieces of the Past, Sig i Dev połączą siły, aby odbudować zrujnowaną galaktykę. Wraz z Jedi Bobem, Yesi Scalą i Servo wyruszą w podróż do najgłębszych zakątków historii LEGO Star Wars, odkrywając fragmenty wszystkich galaktyk, które istniały wcześniej.

W sieci pojawił się zwiastun kontynuacji Lego Star Wars: Odbuduj Galaktykę, w której pojawia się nowy złoczyńca - Solitus (w tej roli Dan Stevens), były mistrz Jedi Boba, który pragnie przywrócić galaktykę za pomocą niszczącej rzeczywistość szczeliny. W zapowiedzi są również królik-przemytnik Jaxxon "Jax" Tumperakki, któremu głos podkłada Ben Schwartz. Postać pochodzi z komiksu o Gwiezdnych wojnach Marvela z 1977 roku. Do tego widzimy również Ahsokę Tano, którą dubbinguje Ashley Eckstein i królową piratów Amidalę (Catherine Taber). Zobaczcie poniżej.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past - zwiastun

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past - obsada głosowa

W serialu do swoich ról powrócili: Gaten Matarazzo jako Sig Greebling, Tony Revolori jako Dev Greebling, Bobby Moynihan jako Jedi Bob, Marsai Martin jako Yesi Scala i Michael Cusack jako Servo. Ponadto w obsadzie głosowej są: Billy Dee Williams jako Lando/the Landolorian, Ahmed Best jako Darth Jar Jar, Anthony Daniels jako C-3PO, Helen Sadler jako Darth Rey, Sam Witwer jako Maul, Phil LaMarr jako Darth Kit Fisto, Matthew Wood jako generał Grievous, Jake Green jako Greedo, Shelby Young jako księżniczka Leia, Piotr Michael jako Yoda, Matt Sloan jako Jedi Vader, Trevor Devall jako mistrz Jedi Sheev, Dee Bradley Baker jako Darth Nubs, Naomi Ackie jako Jedi Jannah, Kevin Michael Richardson jako Jedi Jabba the Hutt, Kelly Marie Tran jako Darth Rose Tico i Mark Hamill jako Luke Skywalker.

W nowym sezonie do obsady dołączyli: Cameron Monaghan jako Cal Kestis (znany z gier), Andre Sogliuzzo jako Cassian Andor, Nika Futterman jako Asajj Ventress, Brian George jako mistrz Jedi Ki-Adi-Mundi, Alan Tudyk jako K-2So, Jennifer Hale jako Viper i James Arnold Taylor jako Obi-Wan Kenobi.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past - premiera 19 września na Disney+.