Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend – 28 tytułów z trailerami

fot. Netflix

Zwiastuny pojawiają się często w ciągu tygodnia. Są to zapowiedzi filmów, seriali, a okazjonalnie też komiksów i książek. Mając świadomość, że przy natłoku newsów można coś przeoczyć na weekend przygotowujemy Wam zbiór wszystkich trailerów opublikowanych w minionym tygodniu.

Są w tym także zapowiedzi kolejnych odcinków obecnie emitowanych seriali, które nie zawsze doczekają się osobnego newsa. Dzięki temu zbiorowi możecie na spokojnie w wolnej chwili w weekend prześledzić zwiastuny, by być na bieżąco.

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Zwiastun serialu kryminalnego dla młodzieży od Hulu.

Jest to serial, który opowiada o losach młodego Alfreda, zanim ten stał się jednym z najwierniejszych pomocników Batmana. W 2. sezonie w Londynie wybucha wojna domowa, co zmusza Alfreda do poszukiwań drogi ucieczki.