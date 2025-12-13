Zwierzogród 2 z historycznym rekordem. Żadna animacja nie zrobiła tego tak szybko

fot. Disney

W piątek 12 grudnia 2025 roku Zwierzogród 2 przebił miliard dolarów z całego świata. Dokonał tego w 17 dni, więc jest to nowy rekord kina animowanego - żaden inny film nie osiągnął tego w tak krótkim terminie.

Zwierzogród 2 - sukces finansowy

W odróżnieniu od wielu sytuacji z wielkimi hitami, tutaj Ameryka Północna wypada blado, bo osiągnięto ponad 230 mln dolarów. Z reszty krajów świata uzyskano jednak prawie 800 mln dolarów.

Tym samym Zwierzogród 2 stał się trzecim filmem, który w 2025 roku przekroczył miliard. Pozostałe dwa to również animacje! Są to chińska Ne Zha 2 oraz disneyowski Lilo & Stitch. Disneyowi udało się nie tylko przekroczyć miliard z dwoma filmami w 2025 roku, ale jeszcze powtórzyć sukces z 2024 roku, gdy taki wynik osiągnęła Vaiana 2.

Nie zapowiada się, by jakikolwiek film aktorski w roku kalendarzowym 2025 przekroczył miliard dolarów wpływów. Najpewniej taki wynik osiągnie Avatar: Ogień i popiół, ale raczej w styczniu 2026 roku. Filmy Jamesa Camerona swoje rekordy wszech czasów biły w dłuższym okresie czasu.