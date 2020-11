Żywioły Saszy - kiedy premiera serialu player.pl? Zdjęcia z planu

fot. player.pl

Polska lubi seriale kryminalne. Żywioły Saszy - Ogień to nowy kryminalny oparty na popularnych książkach autorstwa Katarzyny Bondy. Premiera Żywiołów Saszy odbędzie się 17 listopada 2020 roku na player.pl

Żywioły Saszy - Ogień - opis fabuły

Sasza Załuska lata spędziła w Wielkiej Brytanii, w której studiowała przez siedem lat i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Teraz wraca do Polski i niemal od razu otrzymuje zadanie. Wyrusza do Łodzi, w której policja bez skutku szuka osoby odpowiedzialnej za podpalenia. Śledztwo okazuje się skomplikowane. Wyzwaniem nie jest tylko brak jednoznacznych dowodów i tropów, ale też wątpliwości współpracowników co do umiejętności bohaterki. Pierwszy sezon oparty jest na jednej sprawie kryminalnej, a każdy nowy odcinek będzie przybliżać nowe tropy.

Żywioły Saszy - Ogień - obsada

Magdalena Boczarska gra Saszę Załuską. W obsadzie są także Marcin Czarnik, Mirosław Haniszewskki, Piotr Srebowski, Andrzej Konopka, Krzysztof Dracz, Arkadiusz Jakubiak, Jerzy Trela, Jędrzej Hyncar i Aleksandra Konieczna.

Żywioły Saszy - Ogień

Żywioły Saszy - Ogień - każdy odcinek co tydzień w player.pl.