10 najlepszych dokumentów do obejrzenia w weekend w TVP VOD. Co warto zobaczyć?

Zdaniem Bolesława Matuszewskiego – prekursora teorii dokumentu, pioniera myśli filmowej – fotografia ruchoma posiada cechy autentyzmu, ścisłości i precyzji, tylko jej właściwe. Doskonale podsumowuje to istotę najlepszych filmów dokumentalnych, ujmujących wycinek rzeczywistości z minimalną tylko ingerencją reżysera, który powinien nadać jej twórczy, ale nie odbiegający od prawdy kształt. Wiemy, że wśród naszych czytelników, również tych rozmiłowanych przede wszystkim w kulturze popularnej i kinie głównego nurtu, wielu jest widzów ceniących solidny, przemyślany, zgrabnie skomponowany dokument.

Postanowiliśmy więc pochylić się nad najciekawszymi dokumentami dostępnymi na platformie VOD z rodzimego podwórka. TVP VOD oferuje bibliotekę wielu naprawdę udanych filmów dokumentalnych. Wśród nich m.in. obrazy festiwalowe, przejmujący Efekt motylka czy opowiadający o walce z tęsknotą In Touch. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

10 najlepszych dokumentów do obejrzenia w weekend w TVP VOD

Dokument opowiada o walce o zdrowie i życie siedmioletniej Zuzi Machety. Dziewczyna cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną – pęcherzowe oddzielanie się naskórka (Epidermolysis Bullosa, EB), która powoduje rany na całym ciele i ból porównywalny z oparzeniami. O dzieciach z EB mówi się „dzieci motylki", bo ich skóra jest tak wrażliwa jak skrzydła najdelikatniejszych owadów. Premiera w TVP VOD 30.10.

Dokument prezentowany w ramach 17. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Opowiada on o losach dzieci z kliniki „Budzik”, które są wybudzane ze śpiączki. Ewelina i jej przyjaciółka Grażyna wspierają się w codziennej walce o kontakt z synami. Kobiety od wielu miesięcy przebywają z dala od rodzinnych domów i podejmują wyścig z czasem o najmniejszy ruch palca czy oka u swoich dzieci. Zespół naukowy kliniki postanawia sprawdzić nowatorską metodę kontaktu poprzez interfejs mózg–komputer.

Film to opowieść o mieszkańcach wsi Stare Juchy na Mazurach, z której od początku lat 80. XX wieku wyemigrowało do Islandii ponad 400 mieszkańców (czyli ponad połowa społeczności). Zbiorowa emigracja części populacji przyczyniła się do powstania niezwykłej więzi między tą odległą od Polski wyspą a prowincjonalną częścią Mazur. Determinacja w połączeniu z możliwościami, jakie dają nowe technologie, pozwala im na walkę z tęsknotą. Film – śledząc losy zarówno tych członków rodzin, którzy zostali na Mazurach, jak i tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyemigrowali – pokazuje, jaki wpływ na indywidualne historie bohaterów miał podział społeczności. Produkcja próbuje uchwycić, w jaki sposób wolność, otwarcie na świat, mobilność i nowoczesna technika wpływają na przewartościowanie widzenia siebie i swoich bliskich, a także jak redefiniują pojęcie "obecności" drugiego człowieka.

Dziesięcioletnia Julia Polniuk trenuje łyżwiarstwo figurowe. Rodzina Polniuków stara się o obywatelstwo polskie i rozpoczyna całkiem nowe życie w Warszawie – bez pracy i zabezpieczenia finansowego, nie wspominając o znajomości języka. Marina szuka w Polsce lepszych perspektyw na przyszłość dla dzieci. Największe nadzieje pokłada w trenującej łyżwiarstwo figurowe Julii... W tym roku dziesięciolatka ma szansę wystartować w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. A za tym idzie sukces, uznanie i początek kariery sportowej.

Jan Avenhous to pracownik agencji reklamowej, a prywatnie weganin i wierny wyznawca życia w stylu eko. Mężczyzna, który do tej pory nocował raczej w hotelach, swoje kolejne wakacje planuje spędzić nad samą rzeką, w wynajętej drewnianej chacie bez wygód – po to, aby jeszcze lepiej doświadczyć kontaktu z naturą. Podczas tego pobytu nieuniknione będą interakcje pochodzącego z Berlina Jana (który zna język polski) z mieszkańcami wsi, wymiana poglądów, refleksje na temat otaczającej przyrody. Źródłem konfliktu oraz humoru w filmie jest zderzenie dwóch światów: wygodnego człowieka z uprzemysłowionego kraju Europy Zachodniej oraz żyjącej w surowych warunkach polskiej rodziny gospodarzy.