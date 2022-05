15 animacji, które drastycznie zmieniły wygląd. Ghost in the Shell, Scooby i inni

Fot. Materiały prasowe

Wydawałoby się, że świat grafiki komputerowej idzie naprzód pełną parą. W 2009 roku zadebiutował przełomowy Avatar, który pokazał niesamowite możliwości CGI. W ostatnich latach na małym ekranie miał premierę serial Miłość, śmierć i roboty, który w każdym odcinku prezentował niesamowite zdolności i zróżnicowane style różnych artystów. Na Netfliksie hitem stało się także animowane Arcane, pełne godnej podziwu ekspresyjności. Jednak mimo wszystkich tych cudowności, niektóre produkcje z czasem zaczęły wyglądać o wiele gorzej niż kiedyś.

Zobaczcie zestawienie animacji, które kiedyś wyglądały lepiej. To, jak prezentuje się ich nowa odsłona, rozbudza złość wielu wiernych fanów. Pod uwagę bierzemy tytuły zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Bajki, kreskówki i anime - dosłownie wszystko, co związane z grafiką.

20 animacji, które kiedyś wyglądały lepiej [GALERIA]

Wśród animacji, które kiedyś wyglądały lepiej niż teraz, jest między innymi kultowa bajka Winx. Ósmy sezon zdecydowanie odbiega stylem od oryginalnej kreski, co nie podoba się wielu fanom. Z tytułów dla starszych widzów jest za to Ghost in the shell od Netflixa.