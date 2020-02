365 dni: Michele Morrone opowiada o filmie. Jak wyglądała praca na planie? [WYWIAD VIDEO]

Michele Morrone w filmie 365 dni wciela się w Massimo Torricelliego, młodego i przystojnego szefa sycylijskiej mafii. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, Massimo musi przejąć rolę szefa. Żyje na Sycylii i to tam spotyka Laurę Biel, dyrektorkę sprzedaży w luksusowym hotelu, której prywatnie brakuje namiętności. Massimo porywa ją i więzi, dając jej 365 dni na to, by się w nim zakochała.

Jak wygląda praca na planie takiego filmu erotycznego? Redaktor naczelny naEKRANIE.pl Dawid Muszyńśki spotkał się z aktorem, aby wypytać go o różne szczegóły i ciekawostki.

Michelle Morrone - wywiad

Przypomnijmy, że w obsadzie filmu są także Anna Maria Sieklucka, Tomasz Stockinger (ojciec Laury), Magdalena Lamparska (Olga), Natasza Urbanska (Anna), Natalia Janoszek (Karolina), Otar Saralidze (Domenico), Mateusz Łasowski, Bronisław Wrocławski, Grażyna Szapołowska, Przemysław Sadowski oraz Michał Mikołajczak.

